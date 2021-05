Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 06:00

ÁRIES

Hoje você vai pensar mais na sua carreira. A sua ambição vai te ajudar a realizar os seus sonhos. Na paixão, você estará ainda mais confiante.



TOURO



Publicidade

A Lua vai te proporcionar novas experiências. As saudades podem pintar. Aposte em chamadas de vídeo. Na união, vai ter muita afinidade com o par.



GÊMEOS



Reflita mais sobre a sua vida neste dia. Busque resolver aquilo que vem lhe incomodando.Procure dar mais atenção à sua saúde e ao amor.



CÂNCER



Publicidade

Busque se reunir com todos os seus amigos e familiares, mesmo que virtualmente. A conversa vai render. Uma amizade pode se tornar um romance.



LEÃO



Excelente momento para repaginar o visual. Novas metas profissionais podem surgir. Na paquera, invista em pessoas que você conhece.



VIRGEM



Publicidade

Você deve sentir um interesse maior por conhecimento. Pode se aperfeiçoar na profissão. A Lua pode render boas novidades na paquera.



LIBRA



A responsabilidade pelo lar e pela família vai estar em alta. Planeje uma mudança de casa ou inicie uma reforma. Você vai ser irresistível hoje.



ESCORPIÃO

Publicidade

A Lua pode te deixar mais falante com as pessoas ao seu redor. Mas tome cuidado com o isolamento. Um romance sério pode se transformar em um casamento.



SAGITÁRIO



Você pode fazer horas extras hoje. Cumpra as suas responsabilidades com disciplina e fature no trabalho. Na vida a dois, apoie os projetos do par.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

O astral está perfeito para relaxar. Utilize a criatividade para curtir a vida sem descuidar da saúde. Na conquista, seu charme será irresistível.



AQUÁRIO



Descanse e reponha as suas energias. Ouça uma música relaxante ou leia um bom livro. No relacionamento, aposte na confiança.



PEIXES



Publicidade

As saudades de pessoas queridas vão surgir. Faça contato por vídeo chamadas e por mensagens. No amor, pode conhecer algumas novas paqueras.