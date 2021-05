Mercúrio Reprodução/NASA

Publicado 04/05/2021 06:00

ÁRIES

Hoje você vai arrasar na simpatia. Encontre as palavras certas e convença as pessoas no trabalho. Na vida a dois, cobranças podem causar atritos.

TOURO



Grande momento para focar nos seus objetivos. Pode pintar uma promoção no trabalho. Na conquista, você saberá bem o que quer e vai arrasar.



GÊMEOS



No trabalho, vai utilizar a criatividade e comunicação para formar parcerias. Alta chance de boas vendas. Um romance secreto pode gerar insegurança.



CÂNCER



Busque abandonar velhos hábitos que prejudicam a sua rotina. Você pode se decepcionar com uma amizade. A intimidade promete pegar fogo com o par.



LEÃO



A sorte estará a seu favor no trabalho. Aproveite e aposte na sua intuição para ter grandes ideias. O romance incentiva o namoro e a união. .



VIRGEM



Adote uma postura disciplinada hoje. Evite distrações e colha os frutos dos seus planos. Na conquista, pode se apaixonar por uma pessoa conhecida.



LIBRA



Busque não gastar demais hoje. Dia bom para dedicar a sorte. Participe de jogos e sorteios. No amor, muito prazer vai surgir na intimidade.



ESCORPIÃO



Você vai conviver bastante com a sua família. As energias serão positivas para trabalhar em casa. A Lua abençoa o romance e aumenta a sintonia.



SAGITÁRIO



Os astros realçam a sua habilidade de negociar com as pessoas. Não exagere na ambição. Programas caseiros vão alegrar a vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Hoje você pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro. Evite realizar despesas desnecessárias. Demonstre carinho no relacionamento.



AQUÁRIO



Grande fase para cuidar de si. No trabalho, você pode surpreender os colegas com ótimas ideias. Na união, o diálogo vai fluir com muita facilidade.



PEIXES



Os negócios em família podem prosperar. Vai ter facilidade para dialogar com os parentes. Tenha cautela com a saúde e esclareça mal-entendidos no amor.