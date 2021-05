Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

05/05/2021

ÁRIES



O silêncio será um bom aliado na vida profissional. Pode tomar uma decisão importante. Cuidado com brigas no relacionamento.



TOURO



Foque em trabalhos em equipe. No emprego, as conversas serão extremamente produtivas. Nos assuntos do coração, pode se envolver com alguém da turma.



GÊMEOS



A Lua desperta em você um desejo enorme de brilhar. Invista nas suas habilidades e na sua profissão. Na vida a dois, compartilhe os seus sonhos.



CÂNCER



Cursos, treinamentos e leituras estarão numa excelente fase. Experimente e aprenda coisas novas. O seu poder de sedução vai estar em alta.



LEÃO



Algumas discussões com amigos podem ocorrer. Tenha cautela com as suas palavras. Uma atração secreta pode mexer com as suas emoções.



VIRGEM



Tenha respeito e ouça as pessoas com atenção. Isso pode ser fundamental para formar parcerias. A Lua indica boas chances de um romance surgir.



LIBRA



Muita disposição para se dedicar aos seus objetivos. Você será capaz de se provar competente na vida profissional. Um sonho comum será realizado na relação.



ESCORPIÃO



A Lua traz muita sorte, criatividade e entusiasmo. Invista no crescimento da sua carreira. Na vida a dois, aposte na sensualidade.



SAGITÁRIO



Grande momento para fortalecer os laços familiares. Não tenha medo de realizar mudanças importantes. A família pode dar apoio numa conquista.



CAPRICÓRNIO

Alguns mal-entendidos podem pesar no ambiente de trabalho. Busque prestar bastante atenção nas suas tarefas. Curta uma fase de muita sintonia.



AQUÁRIO



Boas oportunidades de ganhar um dinheiro extra podem surgir. Aproveite e faça uma reserva para o futuro. Na paquera, aposte em alguém do trabalho.



PEIXES



Tensões podem marcar o seu dia. Busque entrar em consenso e não seja intransigente. A paixão está no ar e pode pegar de jeito o seu coração.