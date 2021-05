Planeta Terra Reprodução de Internet

Publicado 08/05/2021

ÁRIES



A Lua pode causar tensões para você no convívio familiar. Evite dizer palavras duras. Você estará bem decidida na conquista.



TOURO



Tenha cautela com fofocas e mal-entendidos de manhã. Pode exagerar na franqueza e magoar as pessoas. Você vai atrair e conquistar quem quiser.



GÊMEOS



Altas chances para desenvolver parcerias. Não empreste dinheiro para amigos. Cuide da sua autoestima. No amor, vai arrasar nas afinidades.



CÂNCER



Grande disposição no mundo profissional hoje. Só não seja impulsivo. Uma amizade pode ser abalada. A vida a dois pede cumplicidade.



LEÃO



Busque fortalecer o contato com as pessoas pelo mundo virtual. Alguns atritos podem surgir, mas busque se acalmar. Muito carinho com o par neste dia.



VIRGEM



Algumas mudanças positivas podem pintar no mercado de trabalho. Tome cuidado com a sua saúde. Fase estável no relacionamento.





LIBRA



Não adote uma postura autoritária no mundo do trabalho. Uma grana inesperada de herança pode pintar. Na conquista, vai ser exigente.



ESCORPIÃO



Cuide da saúde e livre-se de maus hábitos. Se necessário, cancele uma viagem planejada. Procure se dedicar aos momentos românticos.



SAGITÁRIO



Busque relaxar hoje. Curtir a companhia da família e se divertir com alguns jogos pode fazer toda a diferença. Grande fase para a sedução no amor.



CAPRICÓRNIO



Assuntos de casa serão as suas prioridades. Serviços domésticos vão ter um dia produtivo. Grande fase para programas caseiros na vida a dois.



AQUÁRIO



A Lua deixa você mais falante. Cuidado para não exagerar na franqueza. No trabalho, você vai ser muito criativa. Fase incrível para sua vida afetiva.



PEIXES



Conversar com os parentes pode gerar boas oportunidades financeiras. Tenha cautela com intrigas. Fique em casa e seja carinhoso com o par.