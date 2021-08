Planeta Vênus Reprodução de Internet

ÁRIES



Você vai conseguir interagir com as pessoas. Aposte em conversas e chamadas por celular. Pense um pouco no que busca na conquista.



TOURO



A preguiça pode marcar o seu dia. A saudade também. Cuide da saúde mas fortaleça o contato com as pessoas queridas. Faça planos a dois.



GÊMEOS



Vai buscar melhorar o vínculo com os amigos. Se alguém ignorar o seu contato, não se importe muito. Na conquista, vai atrair quem quiser.



CÂNCER



Dedique-se aos autocuidados hoje. Se quiser mudar de visual, o momento é esse. Procure respeitar as diferenças e ceda um pouco no relacionamento.



LEÃO



A Lua realça o seu desejo por ler e estudar. Tire um tempo para conversar com amigos e familiares. Na paquera, pode se apaixonar por alguém da turma.



VIRGEM



Faça um esforço extra para cuidar da beleza. Mudanças podem render ótimos resultados. Clima super sedutor no romance.



LIBRA



Excelente dia para obter novos conhecimentos. Pode iniciar um curso de idioma ou estudar para concursos. Namoro e vida conjugal recebem bons estímulos.



ESCORPIÃO



Organize o seu lar hoje. Também se dedique a cuidar mais da sua saúde e alimentação. Será mais fácil se envolver com alguém que já conhece do trabalho.



SAGITÁRIO



A Lua proporciona muita diversão neste dia. Seja criativa para pensar em atividades com a família. Chamadas de vídeo podem apimentar uma paquera.



CAPRICÓRNIO



Fique em casa e curta o conforto com o par. Bom momento para iniciar uma dieta ou um tratamento de beleza. Pode gastar um dinheiro hoje.



AQUÁRIO



Fortaleça os laços de carinho, amor e amizade hoje. Utilize a tecnologia ao seu favor. Sinal verde para conquistar quem deseja e namorar muito.



PEIXES



Seja bastante carinhosa com o par e família. Só tome cuidado para não sufocar ninguém. Controle a sua possessividade. Evite gastos.