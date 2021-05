Vênus Reprodução de Internet

Publicado 11/05/2021

ÁRIES



Hoje você vai ter muita sorte nas finanças. A sua mente vai estar a todo vapor para aumentar os seus ganhos. Na união, valorize o seu par.



TOURO



A Lua sinaliza desafios no trabalho ou em relação a algum objetivo. Tenha jogo de cintura que vai se dar bem. No romance, use e abuse do seu charme.



GÊMEOS



Opte por uma postura mais reservada. Busque concretizar as suas metas mas não revele nada para pessoas que não confia. Valorize a cumplicidade no amor.



CÂNCER



Talvez tenha que abrir mão de alguns dos seus planos. Tente desapegar e seguir em frente. Você vai ser popular na paquera.



LEÃO



Você vai em busca de destaque hoje. Utilize o seu potencial no trabalho. Novas oportunidades podem aparecer. Clima romântico para o casal.



VIRGEM



Procure aprender coisas novas. Excelente fase para estudar e se aplicar a concursos. No amor, você vai descobrir mais afinidades com seu bem.



LIBRA



As suas mudanças vão gerar resultados hoje. Confie em seus instintos e siga sua intuição. Na vida a dois, os desejos estarão à flor da pele.



ESCORPIÃO



Conte com a ajuda dos seus colegas no mundo dos negócios. Converse e ceda um pouco nas suas opiniões. No amor, a vontade de um compromisso vai surgir.



SAGITÁRIO



No ambiente de trabalho, defenda as suas posições sem ser ríspida. A sensação de dever cumprido vai pintar. Na paquera, pode atrair alguém que conhece.



CAPRICÓRNIO



A maré de sorte vai te ajudar nos seus objetivos. O seu bom humor vai fortalecer os seus relacionamentos. Fase perfeita para ser carinhosa no romance.



AQUÁRIO



Tensões vão rondar o seu convívio com as pessoas. Tente ser mais flexível. A Lua coloca a paquera em segundo plano hoje. Foque na família.



PEIXES



O campo astral favorece as comunicações. Você pode fazer contatos importantes no trabalho. Mensagens e encontros virtuais podem animar a paquera.