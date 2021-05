Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 06:00

ÁRIES



Excelente dia para conviver com os parentes. Você pode fechar negócios muito importantes para a família. Busque privacidade na relação estável.



TOURO



Publicidade

Retome o contato com algumas pessoas distantes. Utilize a tecnologia ao seu favor. Pode até conquistar uma paquera virtualmente.



GÊMEOS



Curta o seu dia ao lado de pessoas queridas. Altas chances de faturar uma grana extra.. Controle a possessividade no romance.



CÂNCER



Publicidade

A Lua garante doses extras de disposição. Utilize essa energia para se cuidar. Evite discussões desnecessárias. Na paquera, pode atrair alguém.



LEÃO



Dia perfeito para se entregar à preguiça. Leia um livro ou ouça uma música gostosa. Pode sentir uma atração por alguém comprometido.



VIRGEM



Publicidade

Invista em projetos para o seu futuro. Grande fase para formar parcerias, mesmo que de forma virtual. Na vida a dois, inove na intimidade.



LIBRA



Repense seus planos e defina novas metas para a sua semana. Dia perfeito para cuidar da sua aparência. Na união, celebre conquistas do par.



ESCORPIÃO



Publicidade

Busque a companhia de pessoas parecidas com você. Dedique-se a pesquisas e estudos. Namoro a distância ou com alguém de outra cidade é favorecido.



SAGITÁRIO



Organize o seu lar e planeje a sua rotina. Bom momento para desapegar do que não precisa. No amor, tome a iniciativa na cama.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Curta bastante os momentos com a família. Se divirta com brincadeiras. Converse e aprenda com as pessoas mais queridas, inclusive o parceiro.



AQUÁRIO



A produtividade vai pintar no trabalho. Se organize e se dedique. Preste atenção na saúde e nas finanças. Boa cumplicidade na vida a dois.



PEIXES



Publicidade

Aposte no alto-astral e contagie aqueles ao seu redor. Faça videochamadas e acabe com a saudade. No relacionamento, seja sedutora.