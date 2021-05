Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 06:00

ÁRIES



A sua simpatia vai estar em alta. As suas palavras serão gentis e facilitarão o convívio na vida pessoal e profissional. Namore muito.



TOURO



Fase muito positiva para as finanças. Vai ter grandes ideias e oportunidades para se destacar no trabalho. No romance, se divirta bastante em casa.



GÊMEOS



As suas habilidades vão estar em um grande dia. Altas chances dos seus projetos serem reconhecidos pelos chefes. Na união, converse e resolva problemas.



CÂNCER



Fique atenta às oportunidades de emprego. Pode conquistar novas fontes de renda. No amor, pode se envolver com alguém que lhe traga segurança.



LEÃO



A Lua favorece o seu convívio com amigos e colegas. Pessoas queridas podem te ajudar em suas metas. Grande poder de atração hoje.



VIRGEM



A sua sorte vai se destacar. Utilize a intuição para surpreender os chefes e ter boas ideias. Na vida a dois, busque privacidade.



LIBRA



Dedique-se aos projetos futuros. Discussões com pessoas da turma podem pintar. No romance, surpreenda com brincadeiras. Só não exagere.



ESCORPIÃO



Pode rolar uma promoção no emprego. Mostre o seu potencial e seu valor ao realizar as tarefas. Procure ser mais flexível com o parceiro.



SAGITÁRIO



A Lua na Casa do Saber aumenta a sua curiosidade. Invista nos estudos e faça cursos para melhorar o seu currículo. Muita sintonia na vida em casal.



CAPRICÓRNIO



Busque ter mais estabilidade na profissão. Seja prestativa e auxilie os colegas. Cuidado com gastos. No amor, relação será muito prazerosa.



AQUÁRIO



Tenha jogo de cintura no trabalho hoje. Vai ter facilidade com palavras e atitudes gentis. Converse e namore bastante no relacionamento.



PEIXES



Você vai ter muita disciplina com os seus objetivos. Esclareça mal-entendidos com calma. O amor tende a ficar em segundo plano hoje.