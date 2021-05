Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 06:00

ÁRIES



O seu poder de comunicação vai estar numa grande fase. Motive os colegas e faça bons acordos no trabalho. Abra seu coração para quem ama.



TOURO



Excelentes pensamentos para faturar dinheiro. Controle a sua teimosia para não brigar. Pode se envolver romanticamente com alguém da turma.



GÊMEOS



Tenha conversas produtivas no trabalho. Utilize seu carisma para fechar acordos e negócios. Só tome cuidado com fofocas. Fase muito sensual com o par.



CÂNCER



Hoje você vai ser capaz de repensar o seu orçamento. Contate um familiar ou um amigo que more longe. Busque privacidade para curtir a vida a dois.



LEÃO



Planeje o futuro e invista nos seus planos. A Lua renova a sua energia e confiança. Só evite conflitos. Romance estável e repleto de companheirismo.



VIRGEM



Atue com discrição. Lute para conquistar os seus desejos mas não revele seus planos a qualquer pessoa. É uma boa fase para a conquista.



LIBRA



Você terá uma facilidade enorme para aprender. Aposte em cursos de idioma e estude para concursos. No relacionamento, discuta sonhos e desejos.



ESCORPIÃO



Boas chances de mudar de cargo. Pode ser reconhecido por um novo ambiente de trabalho. Na conquista, encontros virtuais podem acontecer.



SAGITÁRIO



Troque experiências com colegas na vida profissional. Compartilhe e absorva conhecimentos. Declare o seu amor na relação.



CAPRICÓRNIO



A Lua te deixa mais intuitiva. Algumas mudanças podem ocorrer neste dia. Confie em seus instintos para tomar boas decisões. Seja carinhosa na união.



AQUÁRIO



No trabalho, se tiver parcerias com familiares, seja paciente. Evite extravagâncias nas finanças. A sensualidade vai marcar a relação.



PEIXES



A disciplina vai te ajudar com compromissos. Apresente alguns projetos ao seu chefe e conquiste um maior respeito. O amor vai receber novos estímulos.