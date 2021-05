Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 06:00

ÁRIES



Unir-se aos colegas para atingir mais rápido as metas em comum. A troca de ideias vai estimular a criatividade. Boa fase para começar uma relação.



TOURO



A Lua te aconselha a se jogar no trabalho. Horas extras podem render um dinheiro a mais. No campo afetivo, a profissão vai apresentar uma paquera.



GÊMEOS



Até tarefas chatas vão ser fáceis neste dia. Você pode aprender muito ao iniciar um curso. Curta bastante a vida a dois.



CÂNCER



A Lua aumenta o seu desejo de se isolar no seu canto. Será um dia muito produtivo para trabalhar em casa. Você pode atrair alguém especial.



LEÃO



Os astros acentuam a sua criatividade. Desenvolva novas habilidades no emprego. Reforce o contato com a família e com o companheiro amoroso.



VIRGEM



Boas energias te ajudam a elevar os seus ganhos. Pode mudar de posição na profissão. Na vida a dois, valorize a relação que construiu com seu amor.



LIBRA



Você vai se sentir curiosa hoje. Pode ter novas oportunidades no mercado de trabalho. Aproveite a segurança no romance.



ESCORPIÃO



Adote uma postura mais discreta. Curta a segurança e o conforto do seu lar. Quem está livre pode se surpreender com uma atração proibida.



SAGITÁRIO



Some forças no trabalho e alcance os seus objetivos. Uma reforma de casa pode ocorrer. Envolva-se romanticamente com um amigo.



CAPRICÓRNIO



Invista em planos mais ambiciosos. Utilize a sua disposição para colocar o serviço em dia. Na união, cuidado com mal-entendidos.



AQUÁRIO



A Lua desperta o seu espírito aventureiro. Busque inovar nas suas atividades diárias. Só não descuide da saúde. Na vida a dois, o ciúme pode pintar.



PEIXES



Curta bastante o convívio com a família. Algumas reformas no lar podem fazer toda a diferença. A temperatura vai esquentar na intimidade.