Publicado 13/05/2021 15:02

Rio - As simpatias podem ser aliadas para ajudar a conseguir aquele extra ou para inteirar a grana do mês. As superstições costumam atrair a prosperidade, a abundância e a fatura para a vida dos que recorrem a elas. Aproveite a energia da lua crescente e aprenda a fazer o ritual.



Ritual para atrair fartura



Acenda uma vela em cima de um pires branco. Em seguida, despeje mel em volta da vela. Mentalize a prosperidade e fartura entrando na sua casa. Espere a vela queimar por completo e depois descarte no lixo.