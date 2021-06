Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 06:00

ÁRIES



A Lua promete muito trabalho duro. Não confie demais nos outros e faça um esforço extra hoje. A conquista não vive um bom momento.



TOURO



Publicidade

O seu signo conta com uma dose extra de criatividade. Inove em tarefas mais voltadas à comunicação. Atraia o par com carinhos e mais carinhos.



GÊMEOS



Bom momento para cuidar da casa e fazer mudanças. Priorize o mais importante no seu cotidiano. A paquera anda meio parada.



CÂNCER



Publicidade

Bote o papo em dia com as pessoas mais próximas. Tenha foco para concluir as suas tarefas. A conquista gera novos contatos.



LEÃO



Os astros destacam o seu lado mais possessivo. Tenha cautela com o ciúmes. Os nervos estremecem a vida a dois. Preste atenção com o dinheiro.



VIRGEM



Publicidade

Organize as suas prioridades. Sonhos vão precisar ser adaptados à realidade. Use seu jogo de cintura. Brigas surgem no relacionamento.



LIBRA



O seu sexto sentido se destaca. No trabalho, seja cautelosa com projetos importantes. Um crush compromissado pode pintar. Cuidado.



ESCORPIÃO



Publicidade

Bom dia para ajudar um amigo. Seja caridosa e escute bastante. Saia da rotina na relação amorosa. Novas amizades podem animar a sua rotina.



SAGITÁRIO



Muito foco e fé para os seus objetivos. Invista a sua grana para se cuidar. Você e o parceiro podem fortalecer o romance se estiverem afinados.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Utilize a tecnologia para matar a saudade da família e dos amigos. Se esforce para superar obstáculos. O astral contagia o amor.



AQUÁRIO



A Lua indica a boa fase para se organizar. Pode iniciar um novo trabalho ou se interessar por alguém novo. A sua sensualidade vai abalar na paquera.



PEIXES



Publicidade

Apresente suas ideias ou teste uma parceria no trabalho. Também seja flexível para se dar bem hoje. A união vai se fortalecer com o par.