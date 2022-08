Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Publicado 31/08/2022 10:07

Rio - As simpatias podem ser aliadas para reforçar os laços com a pessoa amada. Quando os assuntos são relacionados ao amor, os rituais costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote!



Simpatia para firmar os laços do amor



Plante um girassol em um vaso ou canteiro. Cuide da planta com todo amor e carinho. Imagine esse momento do florescimento da planta como se estivesse cuidando da pessoa amada. Quando o girassol florescer, jogue um punhado de canela em volta dela.