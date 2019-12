Fotos! Capa de revista masculina, musa do Inter revela o que a atrai no sexo oposto

Rio - Capa de uma edição especial da revista 'Sexy' que ainda está nas bancas, Yanna Oliveira divulgou algumas fotos do ensaio. Na sessão de fotos, a loira equilibra uma garrafa de vinho em seu bumbum de 112cm. A Musa do Internacional também falou sobre o que busca em um homem na hora da paquera.



"Barriga tanquinho não é importante. Quando passa um homem bonito, sarado não há como não olhar. Mas no dia a dia isto perde a importância. O que vale é quem seja carinhoso, divertido, atencioso e saiba tratar uma mulher bem", afirma a gata.

