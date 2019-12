Ex-Fluminense brinca com possível ida para o Flamengo: 'Ano que vem'

Rio - Ex-jogador do Fluminense, o lateral Ayrton Lucas, de 22 anos, brincou em um vídeo que circula na Internet sobre a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. Na gravação, o homem aparece dizendo: “Vamos para o Flamengo”. Ayrton, por sua vez, respondeu: “Ano que vem”.

Ayrton Lucas defende o Spartak Moscou e foi ventilado como um possível reforço do Flamengo, logo após se destacar no Fluminense. O Tricolor, no entanto, acabou vendendo o jovem para o clube russo no fim do ano passado.

O jogador começou nas categorias de base do ABC, e chamou atenção do Flu, que o contratou. Em 2016, o lateral fez sua estreia como profissional, no entanto, em 2017 foi emprestado ao Londrina. No ano seguinte, foi um destaques do Flu. Por conta da boa temporada, Ayrton Lucas foi vendido ao Spartak Moscou por sete milhões de euros.