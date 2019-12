Jornal inglês detona brasileiro do Liverpool: 'Despareceu nas últimas semanas'

Inglaterra - Roberto Firmino desembarcou em Doha, no Qatar, pressionado pelo desempenho considerado abaixo do esperado com a camisa do Liverpool. Em 25 jogos disputados na temporada 2019/2020 com a camisa do Liverpool, o atacante da Seleção Brasileira marcou apenas quatro gols, o que lhe fez receber críticas do jornal inglês "The Sun".



"Continua com problemas, sem bom toque na bola despareceu nas últimas semanas. O brasileiro parece carregar um peso. Após um ano cansativo no Liverpool e na seleção brasileiro, talvez seja a hora de dar um tempo e recarregar as energias, constava na publicação".



O último gol de Firmino pelo Liverpool foi no dia 23 de novembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.



A equipe comandada pelo técnico alemão Jurgen Klopp, porém, chega à disputa do Mundial de Clubes com moral. Afinal, faz uma temporada impecável. No Inglês, está invicto após disputar 17 jogos, tendo obtido 16 vitórias e um empate. Por isso, é líder isolado, com 49 pontos. Na Liga dos Campeões, em que defende o título, classificou-se às oitavas em primeiro lugar no Grupo E, com 13 pontos — quatro vitórias, um empate e uma derrota.



O Liverpool estreará no Mundial na quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), contra o Monterrey (MEX), em partida válida pela semifinal a ser realizada no Estádio Internacional Khalifa. Quem vencer este confronto decidirá o título com quem passar de Flamengo x Al-Hilal (SAU), confronto este marcado para terça-feira, no mesmo local. A final será no domingo.