Alemanha - A partida entre Eintracht Frankfurt e Schalke 04 ficará marcada por alguns dias na vida do jogador Mijat Gacinovic, do Frankfurt. Isso porque o jogador levou um chute no peito, após choque com o goleiro adversário, durante uma partida do Campeonato Alemão, no último domingo.

Mijat Gacinovic - Reprodução Instagram A dividida aconteceu no segunda etapa do jogo, o pé esquerdo do goleiro Alexaner Nubel acertou o peito do Mijat, que precisou ser substituído.

Horas depois, o jogador postou uma foto, em seu perfil do Instagram, mostrando as marcas do acidente e revelou que o goleiro pediu desculpas pelo lance.

"Nubel, obrigado por suas desculpas. Isso pode acontecer no futebol. No entanto, posso dizer que estou bem, a não ser por uma fratura grave em uma costela", escreveu o jogador.