Os internautas não param nas redes sociais. Depois do Vasco anunciar Abel Braga, o comentarista Fábio Azevedo, dos canais Fox Sports, teria cutucado, na manhã desta terça-feira, o jornalista da ESPN Brasil Mauro Cezar Pereira, segundo os amantes de esporte, sobre o treinador da Colina. A questão ficou mais evidentes para os internautas após Mauro ter tuitado algumas bandeiras do Chile, o que seria uma suposta resposta para Fábio.

Durante o programa "Bom Dia Fox", Fábio Azevedo foi claro ao afirmar que desvalorizaram o trabalho do novo comandante da Colina ao criarem o conhecido "Clube do Vinho".

"Foi um "foi um famosinho da internet" que começou com esse negócio de clube do vinho"



Fabio Azevedo. pic.twitter.com/fuGZmiYEOd — Jantada Flatt (@jantadaflatt) December 17, 2019

A polêmica ligada ao nome de Mauro após o jornalista criticar alguns ex-atletas que elogiavam o trabalho de Abel no Flamengo. Abel deixou o clube do Rio, mas o nome dele no mercado teria sido "manchado", segundo os comentaristas da Fox Sports.

"Olha os números. 19 vitórias. Você caiu agora de Marte, esquece que é o Abel Braga. 32 jogos, 19 vitórias, 08 empates e 5 derrotas... Esse treinador fez um trabalho ruim? "Ah, mas se é o Abel fez um trabalho ruim". Essa é a malvado, que enveredaram, um ou dois, que começaram a comentar sobre o "Clube do Vinho", essa bobagem que resolveram fazer, e desrespeitaram a história dele", disse o comentarista sobre os números de Abel no comando do Flamengo.

Pouco depois, Mauro Cezar, que está em Doha, no Qatar, para a transmissão da semifinal do Rubro-Negro no Mundial de Clubes, escreveu pelo Twitter o que teria sido visto pelos usuários como uma resposta.

Tem maluco querendo holofote aí? Se liga, otário, procure um iluminador — Mauro Cezar (@maurocezar) December 17, 2019

Em julho de 2018, Fábio Azevedo cravou que o atacante chileno Eduardo Vargas seria um dos reforços do Flamengo para aquela temporada. No entanto, não apenas o jogador não foi contratado pela equipe carioca, como o nome do jornalista ficou mal visto entre os torcedores rubro-negros.

Os internautas interpretaram a série de postagens de Mauro como quem sente culpa pela suposta cutucada de Azevedo.