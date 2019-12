Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, voltou a exercer a sua função na partida entre Flamengo e Al-Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes. Uma declaração dele causou repercussão nas redes sociais. Galvão "cornetou" Sebastian Giovinco, jogador do Al-Hilal, afirmando que ele fracassou na MLS (Major League Soccer). Porém, a informação não era verdadeira.

O italiano, de 32 anos, teve a melhor fase da carreira justamente na liga norte-americana. Foram 142 jogos com 83 gols, 64 assistências e um título conquistado em quatro temporadas, além de diversos prêmios individuais na liga dos Estados Unidos.

A frase do narrador gerou críticas dos internautas pela falta de conhecimento da passagem de Giovinco pela MLS, considerado um dos melhores jogadores da liga norte-americana nos últimos anos. Com passagens pela seleção italiana, o atleta jogou na Juventus, no Parma e no Empoli.

Galvao disse que Giovinco fracassou na MLS. Isso eh de um desconhecimento ABSURDO — Gustavo Faldon (@gustavofaldon) 17 de dezembro de 2019