Confira! Sorteio define grupos da Copa Libertadores 2020

Paraguai - Nesta terça-feira aconteceu o sorteio da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Atual campeão, o Flamengo é o cabeça de chave do Grupo A.



Esta será a quarta edição seguida em que o Brasil tem oito representantes na Libertadores. Pela primeira vez na história, os quatro grandes de São Paulo disputam a Libertadores simultaneamente.​



Os grupos foram formados com um time de cada pote. Não era permitido que equipes do mesmo país fossem sorteados no mesmo grupo, com exceção para os clubes que passam da fase preliminar do torneio, como Corinthians e Internacional.



Para Corinthians e Inter, a Libertadores começa na primeira semana de fevereiro, a tabela detalhada ainda será divulgada. Caso passem de fase, os times podem cair nos grupos de seus maiores rivais: Palmeiras e Grêmio, respectivamente.



A fase de grupos começa exatamente uma semana depois, na semana de 4 de março. A decisão será no dia 21 de novembro, no Maracanã, que em 2020 completa 70 anos de inauguração.



Confira todas as fases da Copa Libertadores 2020:



FASE 1:

Bolívia 4 x Guaraní (PAR)



Carabobo (VEN) x Universitario (PER)



Progreso (URU) x Barcelona (EQU)



FASE 2:

Carabobo ou Universitario x Cerro Porteño (PAR)



Cerro Largo (URU) x Palestino (CHI)



Independiente Medellín (COL) x Deportivo Táchira (VEN)



Macará (EQU) x Deportes Tolima (COL)



Chile 4 (Definição em 24 de janeiro 2020) x Internacional



Bolívia 3 x Atlético Tucumán (ARG)



Bolívia 4 ou Guaraní X Corinthians (BRA)



Progreso x Barcelona x Sporting Cristal (PER)



FASE DE GRUPOS:



Grupo A: Flamengo, Independiente del Valle (EQU), Junior Barranquilla (COL) e G1



Grupo B: Palmeiras, Bolívar (BOL), Tigre (ARG) e G2 (Possibilidade ser o Corinthians)



Grupo C: Peñarol (URU), Colo-Colo (CHI), Athletico-PR e Bolívia 2



Grupo D: River Plate (ARG), São Paulo, LDU (EQU) e Binacional (PER)



Grupo E: Grêmio, Universidad Católica (CHI), América de Cali (COL) e G4 (Possibilidade de ser o Internacional)



Grupo F: Nacional (URU), Racing (ARG), Alianza Lima (PER) e Estudiantes de Mérica (VEN)



Grupo G: Olimpia (PAR), Santos, Delfin (EQU) e Defensa y Justicia (ARG)



Grupo H: Boca Juniors (ARG), Libertad (PAR), Caracas (VEN) e G3