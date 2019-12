Rio - Após ser acusado de agressão doméstica em um vídeo divulgado pela esposa, o goleiro do São Paulo, Jean, de 24 anos, está preso nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site "globoesporte.com" na manhã desta quarta-feira.

A esposa do goleiro Jean do São Paulo, Milena Bemfica, postou vídeos em seu perfil no Instagram acusando o jogador de agressão. Ela aparece com o rosto bastante machucado. Depois da divulgação das imagens, ela acabou apagando, mas os vídeos acabaram salvos por pessoas que os assistiram e circulam por redes sociais.

"Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro", diz a esposa do goleiro nas imagens.

Em outra postagem, a esposa do goleiro postou uma foto que mostraria um diálogo com o jogador. Nele, Jean aparece dizendo que Milena acabou com sua carreira.



"Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar... Já passou. Eu tô com as meninas, e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo, e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem", se pronunciou a esposa.



Jean, tem 24 anos, e está no São Paulo desde o ano passado. Ele se destacou na temporada de 2017, com a camisa do Bahia. No clube paulista, o atleta não conseguiu repetir as boas atuações e é reserva.