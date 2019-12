Abel Braga indica e jogador do Botafogo estaria na mira do Vasco

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o volante Alex Santana pode mudar de clube no Rio de Janeiro. De acordo com informações do "SporTV", o novo treinador do Vasco, Abel Braga indiciou o jogador para reforçar a equipe de São Januário.

Além do Cruzmaltino, outros clubes brasileiros estariam observando o jogador do Botafogo. O Santos e o Bahia seriam equipes interessadas em contar com o futebol de Alex Santana na próxima temporada.

Alex Santana foi revelado pelo Internacional e chegou ao Botafogo, após troca por Rodrigo Lindoso. O jogador tinha sido destaque do Paraná, em 2018, apesar do rebaixamento do Tricolor naquele ano.