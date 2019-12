Rio - Novo treinador do Vasco, Abel Braga teve que responder sobre Jorge Jesus na sua chegada. Ao ser perguntado se o trabalho do atual treinador do Flamengo teria feito com que o dele no Rubro-negro tivesse ficado desvalorizado, o comandante negou o ocorrido.

"Não gostaria de falar do que ficou para trás. Posso falar que tenho 17 títulos. Fui campeão mundial e não é por ai. O trabalho no rival está sendo bem feito, mas está sendo terminando. Eu comecei. Conquistamos a Florida Cup e o Carioca", afirmou o treinador.

Abel Braga deixou o Flamengo no meio da temporada, após se irritar com a diretoria do clube carioca que já estaria em contato com o treinador português. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe rubro-negra conquistou o Brasileiro e a Libertadores. Além disso, o Flamengo está na final do Mundial de Clubes.