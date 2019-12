Liverpool passa sufoco, mas vence o Monterrey e encara o Flamengo na final do Mundial

Catar - Liverpool e Monterrey se enfrentaram no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, pela semifinal do Mundial de Clubes, e os ingleses levaram a melhor, vencendo o confronto por 2 a 1 e se classificando para a grande final do torneio.



O primeiro tempo da partida foi equilibrado. Enquanto o Liverpool teve o domínio da posse de bola, o Monterrey aproveitou bem os espaços deixados pela defesa dos Reds e finalizou mais vezes.



Quem abriu o placar foram os ingleses, com Keita, aos 11 minutos, após lindo passe de Salah no meio da defesa mexicana. O empate do Monterrey dois minutos depois, com Funes Mori, que aproveitou rebote de Alisson para deixar tudo igual.



O equilíbrio persistiu na segunda etapa. Mesmo com a entrada de titulares como Mané, Alexander-Arnold e Firmino, o Liverpool não conseguiu reverter a posse de bola em grandes chances, e chegou a ser pressionado em determinados momentos.



A partida já se encaminhava para a prorrogação quando Salah fez bela jogada pela direita, deixou para Arnold que cruzou e encontrou Firmino dentro da área para marcar o gol da classificação inglesa.