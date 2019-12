Rio Grande do Sul - Dono do trabalho mais longo do futebol brasileiro, Renato Gaúcho renovou contrato com o Grêmio por mais um ano. O Tricolor dos Pampas anunciou o acerto com o comandante gaúcho nesta quinta-feira.

Renato Gaúcho dirige o Grêmio desde setembro 2016. O treinador chegou a dizer no final da temporada que a sua permanência não era certa. O técnico gostaria que o Tricolor sinalizasse que não iria diminuir o investimento financeiro para o ano que vem.

Renato Gaúcho comandou o treinador do Grêmio na Copa do Brasil de 2016, na Libertadores em 2017, em dois títulos do Estadual e da Recopa Sul-Americana em 2018.