B.O. diz que filhas do goleiro Jean viram o pai dar socos no rosto da mãe

Estados Unidos - As autoridades americanas divulgaram, nesta quinta-feira, mais detalhes do boletim de ocorrência registrado por Milena Bemfica, que acusa o goleiro Jean de agressão. Segundo o registro, as duas filhas do casal, uma de três e outra de cinco anos, viram o momento em que o pai deu socos no rosto da mãe. O relato foi feito pelo policial Edgar Castillo, responsável pelo caso, , que afirmou ter conversado com as meninas.

O documento também traz a versão de Jean. Segundo o atleta, tudo "não passou de um mal-entendido". A confusão teria começado após Milena vê-lo conversando com outra mulher pelo celular. De acordo com Jean, a esposa foi a primeira a agredi-lo com uma prancha de cabelo na região da testa e uma mordida na coxa.

Jean foi preso nos Estados Unidos na madrugada da última quarta-feira, quando Milena publicou vídeos em sua conta no Instagram, onde mostrava hematomas no rosto que, segundo ela, foram provocados pelo goleiro. O atleta, que está de férias, deve ter seu contrato rescindido com o São Paulo após o período. Nesta quinta-feira, a Justiça determinou sua soltura.