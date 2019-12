Acusado de agredir a esposa, goleiro Jean será solto nos Estados Unidos

Estados Unidos - A Justiça americana determinou, na tarde desta quinta-feira, a soltura do goleiro Jean, do São Paulo, que estava preso em Orlando desde a madrugada da última quarta-feira, acusado de agredir a esposa, Milena Bemfica. O atleta poderá retornar ao Brasil, mas vai responder na Flórida ao processo pelo crime de violência doméstica.

O tribunal também determinou que Jean terá que manter distância da esposa. As visitas do atleta às duas filhas do casal, de três e cinco anos, foram permitidas apenas sob a supervisão de terceiros.

Jean deve ser solto ainda nesta quinta-feira, após os últimos trâmites legais. O goleiro não precisou pagar fiança, mas precisou se comprometer a comparecer em audiências futuras e não se envolver em outros atos ilegais.

De férias, Jean ainda tem contrato com o São Paulo. No entanto, o clube paulista, por lei, terá que esperar o fim do período para poder rescindir o vínculo com o jogador.