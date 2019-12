Mauro Cezar critica Abel por declaração sobre sucesso do Flamengo: 'Ele precisa de ajuda'

Rio - As polêmicas declarações de Abel Braga em sua apresentação no Vasco, na última quarta-feira, têm dado o que falar. Nesta quinta-feira, o comentarista da ESPN Mauro Cezar Pereira criticou o treinador por afirmar que o trabalho de sucesso realizado por Jorge Jesus no Flamengo foi iniciado por ele.

"Eu acho que o Abel precisa de ajuda. E não estou brincando. Os amigos de verdade, não os do "clube do vinho", precisam conversar com ele. É inegável que ele tem uma trajetória vitoriosa, com títulos, mas que ficou no passado. Todo mundo sabe que não tem nada dele nesse trabalho. Pega mal, é feio para ele. Todo mundo sabe que não foi ele", afirmou o jornalista.

Abel teve um ano de 2019 conturbado. Após sair muito criticado do Flamengo, o treinador assumiu o Cruzeiro, mas não conseguiu livrar a equipe mineira do rebaixamento e deixou o comando a três rodadas do fim do Brasileirão.