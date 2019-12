Liverpool confirma trio de ataque e Van Dijk em final do Mundial contra o Flamengo

Catar - Após dias de apreensão, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, confirmou a escalação para a final do Mundial de Clubes contra o Flamengo. A equipe europeia vai ser escalada com o trio de ataque, Mané, Firmino e Salah, além do zagueiro Van Dijk.

Os 1⃣1⃣ que vão em busca da taça do Mundial de Clubes da FIFA! PRA CIMA DELES, REDS! #ClubWC pic.twitter.com/SzNWHltJpB — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) 21 de dezembro de 2019

Mané e Firmino foram poupados da partida contra o Monterrey na última quarta-feira. Já o zagueiro Van Dijk, considerado um dos melhores do mundo, que não entrou em campo por estar sem condições, está de volta aos gramados.

Flamengo e Liverpool voltam a decidir um Mundial de Clubes após 38 anos. Em 1981, o Rubro-negro levou a melhor ao vencer o clube inglês por 3 a 0.