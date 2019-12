Monterrey vence o Al-Hilal nos pênaltis e fica com o terceiro lugar no Mundial de Clubes

Catar - Na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes, deu Monterrey. Após empatar com o Al-Hilal por 2 a 2, o Rayados venceu na disputa de pênaltis por 4 a 3, na tarde deste sábado, em Doha.

O jogo



A etapa inicial foi do Al-Hilal. Assim como no duelo contra o Flamengo, o time árabe dominava as ações e jogava no campo do Monterrey e não dava chances ao adversário.



Na casa dos 35 minutos o primeiro gol. Em jogada iniciada por Cuellar, a bola veio levantada da esquerda e brasileiro Carlos Eduardo cabeceou para dentro da rede, 1 a 0.



No segundo tempo tudo mudou. O cansaço bateu para o Al-Hilal e o Rayados resolveu sair para o ataque. Melhor postado dentro de campo, aos 10 minutos, em lance confuso, o goleiro se enrolou com o atacante e Uerreta tocou e Alfonso González empatou.



O gol deu ânimo ao Monterrey que chegou a virada em rápido contra-ataque. Zaldívar tocou e Maxi Meza, com calma, tocou para dentro da rede, 2 a 1.



Após virar o placar, o time mexicano diminuiu o ritmo e deu campo ao Al-Hilal, que não desperdiçou. Bem colocado, Gomis aproveitou o cruzamento e cabeceou para dentro da rede, 2 a 2.



Nos acréscimos, o Al-Hilal deu o último abafa e Gomis teve duas ótimas chances em sequência. Na primeira, o centroavante carimbou o poste. Na segunda, ele desviou o cruzamento de Giovinco e tirou tinta da trave.



Pênaltis



Na marca da cal o grande nome foi o goleiro Cardenas, do Monterrey. Ele pegou duas cobranças e ainda marcou o gol que decretou o triunfo por 4 a 3.