Rio - A derrota do Flamengo na final do Mundial de Clubes fez os rivais do Rubro-negro comemorarem. Ex-jogador do Vasco, Rodrigo, utilizou o seu Instagram para provocar os rubro-negros. Ele aparece sorridente e dançando ao lado de um torcedor do time inglês.

Rodrigo defendeu o clube de São Januário entre 2014 e 2017, sendo duas vezes campeão do Carioca. Ele também jogou no Flamengo em 2008.