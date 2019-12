NADA DE FESTA NA CHEGADA DO LIVERPOOL

Um contraste marcou a volta do Liverpool para a Inglaterra após a vitória sobre o Flamengo, sábado, em Doha, no Catar. Campeão mundial de clubes pela primeira vez na história, os Reds desembarcaram ontem em Liverpool, mas a chegada da delegação foi bem tímida, sem recepção da torcida no aeroporto ou festa pela cidade.

O capitão Henderson foi o primeiro a descer do avião, segurando a taça do Mundial. Na mala, Salah carregava o troféu de melhor da competição. Já o meia Oxlade-Chamberlain desembarcou usando muletas no auxílio para locomoção, após lesão na partida de sábado.

O técnico alemão Jürgen Klopp era a imagem da alegria, rindo à toa com o título. Agora, ele se prepara para acertar o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, para o duelo com o segundo colocado Leicester, quinta-feira, fora de casa, pela 18ª rodada da competição.