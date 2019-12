Alagoas - Rebaixado para a Série B, o presidente do CSA, Rafael Tenório, enxerga a sua equipe em situação melhor que a de alguns clubes que permaneceram na elite do futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN Brasil, o dirigente deu a sua opinião.

"Caímos, mas nossa situação é melhor que de Corinthians, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, por exemplo", afirma. "Que a do Cruzeiro também", afirmou.

A frase do dirigente se refere ao momento financeiro dos clubes cariocas e da Raposa, que também acabou rebaixada para a Série B. "Só que nossa dívida é zero. Não temos passivo trabalhista, verbas antecipadas e as finanças estão estruturadas", afirma. "Além disso, sabemos fazer muto com pouco recurso, estamos habituados. O Cruzeiro, por exemplo, não sabe", diz.