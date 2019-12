Ventilado no Flamengo, Cavani estaria perto de definir o seu destino

Rio - Segundo o jornal "Marca", da Espanha, um acerto entre o Atlético de Madrid e Cavani, atualmente no PSG, está muito próximo de acontecer. De acordo com a matéria, já há um acordo entre clube e jogador, com um contrato que gira em torno de dois anos e meio, e o que estaria faltando seria um acerto entre o time de Madri e o de Paris. Simeone espera contar com o atacante no próximo mês para a metade final desta temporada.



O clube espanhol espera contar com a ajuda do uruguaio para convencer os parisienses na questão da liberação. O fato de Cavani desejar sair e tudo o que ele fez pelo PSG desde que chegou, se tornando maior artilheiro da história dos franceses, podem ser fatores que ajudem. A pendência ficaria só em quanto o Atlético teria que pagar ao Paris Saint-Germain para ter o jogador no próximo mês.



Embora o jogador tenha contato somente até o final desta temporada, o que implicaria que em janeiro ele poderia negociar livremente para atuar por outro clube em 2020/2021, o PSG não necessita de dinheiro. Os diretores do time francês alegam que Cavani possui uma importância técnica na composição do elenco, mesmo hoje estando mais presente no banco de reservas.



Cavani e Atlético de Madrid já conversam há alguns meses e a vontade do jogador de sair do clube francês só aumenta. Há problemas internos na sua relação com uma parte do elenco, como com Neymar, mas o jogador também tem se incomodado com a condição de reserva desde a contratação de Mauro Icardi. Os espanhóis precisam de um atacante, Simeone quer Cavani e o jogador quer sair. Um acerto está próximo de acontecer.