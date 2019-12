Barrado? Liverpool terá que recorrer para utilizar emblema de campeão do mundo

Segundo as regras utilizadas pela liga que regula o Campeonato Inglês, apenas mensagens de caridade podem ser adicionadas as camisas dos clubes no meio de uma temporada. Qualquer coisa diferente, deve ser ratificado pela organização.



O Liverpool tenta argumentar que usar o símbolo nas partidas da competição nacional irá apenas trazer visibilidade para a equipe e para a liga de forma positiva. Os dirigentes dos Reds também acreditam que merecem ter o direito de uso do símbolo em qualquer competição, como foi com o Real Madrid nos três anos seguidos em que se sagrou campeão mundial.



Para jogar com o emblema na Copa da Inglaterra, a equipe de Klopp também precisará pedir autorização da Federação. A única competição em que o Liverpool está com permissão para jogar com o logo na camisa é na Liga dos Campeões, mas o que acontecerá somente em fevereiro. O histórico não é favorável, uma vez que o Manchester United, quando campeão em 2008, foi proibido de usar nas competições da Inglaterra.