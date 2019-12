Esposa de Schumacher quebra silêncio e fala sobre recuperação do alemão

Rio - O acidente de esqui de Michael Schumacher completa seis anos no próximo dia 26 de dezembro, e desde então pouco se sabe sobre o seu estado de saúde por conta do sigilo imposto por sua esposa Corinna.

Em raro depoimento, a esposa de Schumacher divulgou a criação de uma página nas redes sociais chamada KeepFightingMichaek (Siga Lutando Michael, em português) e deu a entender que o heptacampeão da Fórmula 1 está melhorando aos poucos.



"Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas".