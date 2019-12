Jogador que disputou Copa de 2014 pela Seleção revela que ofereceu R$ 100 milhões e 40 imóveis à ex

Rio - Depois da história da separação de Hulk e da mulher Iran Ângelo ter vindo à tona, a assessoria do jogador confirmou em contato feito pelo jornalista Leo Dias, do UOL, que ele ofereceu à ex-mulher uma proposta para que o casamento terminasse de forma amigável. Hulk diz ter depositado R$ 100 milhões e além de ter deixado a mulher escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.



“A decisão de separação litigiosa aconteceu em agosto. A separação foi em julho. Hulk chamou Iran e disse que daria a ela tudo que ela tem direito. Mostrou suas contas bancárias (extratos) e transferiu para a conta dela mais de 100 milhões de reais. Tudo isso está documentado. Registrado. E assinado. Hulk colocou na mesa os documentos de 80 imóveis que ele tem e disse para ela escolher a metade”, esclareceu a assessoria do jogador.



Iran, por sua vez, não aceitou a proposta e optou por ir para uma separação na Justiça. Por isso, agora eles só se falam por meio dos advogados. Além disso, a mulher passou a dificultar a vida de Hulk para ver os filhos. O casamento deles rendeu três frutos: Ian, Tiago e Alice. “Ele teve que entrar na Justiça para que pudesse determinar as datas que ele pudesse ficar com os filhos”, contou a assessoria.



A assessoria do atleta fala também sobre o novo relacionamento de Hulk, afirmando que não tem nenhuma relação com a separação litigiosa e que o romance já existe desde agosto desse ano.