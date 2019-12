Clássico com emoção! Chelsea vira sobre Arsenal, se recupera na tabela e afunda rival

OUTRO FUTEBOL

O Arsenal que vinha apresentando dificuldades nesta temporada com Unai Emery e com o interino Ljungberg, conseguiu apresentar um bom futebol na primeira etapa do clássico com Arteta no comando técnico da equipe. Durante a partida, o time do Emirates começou com muito mais volume de jogo e com perigo ao gol adversário. O primeiro gol da partida saiu aos 12 minutos com Aubameyang marcando de cabeça após escanteio desviado no primeiro pau.



VOLTOU MELHOR

O Chelsea voltou melhor para a segunda etapa e passou a pressionar o time da casa, com mais volume de jogo e buscando mais finalizações. Foram 10 conclusões e mais de 60% de posse de bola da equipe de Frank Lampard até o momento do brasileiro Jorginho aproveitar uma falha do goleiro Leno em péssima saída de gol e empurrar para o fundo das redes sozinho aos 38 minutos.



VIRADA EMOCIONANTE

Quatro minutos depois do empate, aos 42 do segundo tempo, o Chelsea armou um contra ataque mortal que resultou no gol de Tammy Abraham com assistência do brasileiro Willian. O domínio nos últimos 45 minutos foi visível e o Arsenal não consegue sair da crise e se afunda ainda mais na tabela mesmo após ter feito um bom primeiro tempo.