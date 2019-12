Com Neymar e Marcelo, revista francesa elege seleção da década

França - A revista "France Football" divulgou a sua seleção da década de 2010 e Neymar e Marcelo são os únicos brasileiros dentre os 11 titulares na equipe ideal. Os critérios de seleção foram baseados na presença dos jogadores nas últimas dez presenças de Bola de Ouro. É claro que não poderiam faltar nomes como Messi e Cristiano Ronaldo na lista, que são as maiores unanimidades dentre os presentes.

O goleiro selecionado foi Iker Casillas, arqueiro que brilhou por muitos anos com a camisa do Real Madrid e da Espanha, país pelo qual logo no início da década foi campeão da Copa do Mundo. Além disso, o jogador foi campeão da Eurocopa 2012 e com três aparições no prêmio de Bola de Ouro em 2010, 2011 e 2012.

A defesa é composta por Philip Lahm, campeão da Copa do Mundo em 2014, pela Alemanha, Van Dijk, eleito segundo melhor jogador do mundo na última temporada e atual campeão da Liga dos Campeões, e a linha de quatro é completada com dois merengues. Sergio Ramos e Marcelo, donos de quatro títulos do torneio europeu mais importante de futebol. O espanhol, assim como Casillas, foi campeão do mundo e da Euro em 2010 e 2012, respectivamente.



O trio do meio de campo é dominado por Barcelona e Real Madrid. Xavi, eleito três vezes dentre os cinco melhores jogadores do mundo e Iniesta, autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo e segundo melhor jogador do mundo em 2010, não ficaram de fora da lista. Para completar, a revista escolheu Modric, eleito melhor do mundo em 2018 e multicampeão pelo time de Madrid.



O ataque é previsível e é composto pelos dois melhores atletas da década, Messi e Cristiano Ronaldo, com Neymar ao lado deles. O argentino, vencedor de seis prêmios de Bola de Ouro, e o português com cinco eram figurinhas carimbadas. O brasileiro Neymar, eleito em algumas ocasiões como o terceiro melhor jogador do mundo e campeão de Liga dos Campeões com o Barcelona, completou a lista.



REPERCUSSÃO

Embora a lista se baseie em critérios técnicos definidos, como a participação dos atletas nos prêmios de Bola de Ouro, houve reclamações nas redes sociais principalmente em desacordo com a escolha do croata Modric no meio de campo. Dentre as sugestões para substituí-lo estavam os alemães Kroos e Schweinsteiger.