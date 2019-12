Clima de festa! Neymar e Gabigol participam de show de Wesley Safadão na Bahia

Wesley Safadão e Neymar em show - (Foto: Reprodução Instagram)

Momento em que Gabigol puxa hino do Flamengo - (Foto: Reprodução/Instagram)

Fred e Gabigol dançando em show - (Foto: Reprodução Instagram)

Bahia - As férias dos boleiros já começaram, muitos já iniciam o ritmo de ano novo e curtem do jeito que merecem. No último sábado, o atacante do PSG, Neymar, e o artilheiro do Flamengo, Gabigol marcaram presença no show de Wesley Safadão, em Barra Grande, na Bahia. Os dois agitaram a noite baiana e o cantor registrou alguns momentos em que os jogadores subiram no palco.O primeiro a subir no palco foi o atacante do time francês. Neymar esbanjou molejo junto a Wesley Safadão e ainda fez 'dueto' junto ao cantor. O publico que estava curtindo o local foi ao delírio.Depois dele, um dos que se destacaram na temporada, Gabigol, atacante do Flamengo. O jogador mostrou entrosamento com Safadão no palco e ainda puxou o hino do clube da Gávea. Muitas pessoas vibraram. O cantor seguiu no ritmo do artilheiro rubro-negro. Em vídeo, postado pelo Instagram do cantor, Gabigol grita:"Hoje, independente de torcida, vamos cantar a música do Mengão", disse em vídeo.Além dos jogadores, um nome, que é conhecido pelos boleiros e que está sempre nos eventos esportivos, esteve presente no evento. Fred, do Canal Desimpedidos, também marcou presença e dançou junto de Gabigol.Todos os jogadores e boleiros já estão no ritmo da virada do ano.