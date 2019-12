Jornal francês critica folga de Neymar e detona sua 'barriguinha saliente'

O atacante Neymar ganhou folga do PSG e está curtindo as festas de final de ano no Brasil, mais precisamente no estado da Bahia. E, mesmo de férias, o camisa 10 foi alvo de muitas críticas por parte da imprensa francesa.



O jornal Le Parisien detonou os momentos de curtição de Neymar por aqui. A publicação disse ainda que o jogador ostenta "uma barriga que não corresponde à de um atleta de nível muito alto".

Além de falar da barriguinha saliente do atleta, a publicação cita as presenças de Gabriel Medina, atual vice-campeão mundial de surfe, e Nenê, meia do Fluminense - chamando o atleta tricolor de ex-jogador.

Nenê é velho conhecido da imprensa francesa e teve uma passagem marcante no PSG entre 2010 e 2012.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Neymar aparece com Medina e acompanhado por duas mulheres. O Le Parisien sugere que o atleta está claramente alterado e com um "passo hesitante".

Neymar e Medina fritando estão passando pela sua TL pic.twitter.com/DdaXZL0NnJ — Mário André Monteiro (@alemao_mario) December 30, 2019

Um segundo vídeo, em que Neymar aparece jogando futebol de sabão com amigos, também é citado pelo jornal. A publicação destaca que um dos participantes da brincadeira é um anão, e que Neymar o derruba com as costas: "Cena engraçada e surreal ao mesmo tempo", define a reportagem.