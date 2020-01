Liverpool tenta contratação de brasileiro com passagem no Madureira

Inglaterra - Liverpool está atento ao mercado de transferências e quer um zagueiro para formar dupla com Van Dijk, melhor zagueiro do mundo. De acordo com informações do jornal inglês 'Mirror', o nome do brasileiro Diego Carlos, do Sevilla, é o favorito.



Com algumas críticas ao zagueiros dos Reds (exceção a Van Dijk), a diretoria quer alguém que entregue um nível ao menos parecido com o do zagueiro holandês.

Atualmente, o Liverpool tem para a zaga, além de Van Dijk, Gomez, Lovren e Matip. Os dois últimos, porém, vêm sofrendo com lesões. Ambos não estiveram no Mundial de Clubes, vencido pelo Liverpool em dezembro.



As informações dão conta de uma proposta no valor de 65 milhões de libras pelo zagueiro brasileiro (cerca de R$ 346 milhões). Caso seja confirmada a negociação por esse valor, Diego Carlos se tornará a venda mais cara do Sevilla.



Na atual temporada, o brasileiro jogou em todas as 18 partidas do Sevilla no Campeonato Inglês. Titular absoluto, o zagueiro marcou dois gols.