Balotelli sofre acidente de carro após Reveillón, abandona veículo e volta a pé para casa

Rio - O começo de 2020 não foi dos melhores para Mário Balotelli. Enquanto retornava para casa após a festa de virada de ano, o atacante se envolveu em um acidente de trânsito quando voltava para casa após celebrações de Reveillón, numa boate em Brescia, na Itália.

Balotelli bate carro em padaria - Reprodução/Twitter

De acordo com a imprensa italiana, o acidente aconteceu por volta de 6h do horário local, quando bateu o carro em uma padaria. No entanto, o jogador e o motorista não sofreram lesões. A curiosidade é que Balotelli, aproveitou que o acidente aconteceu próximo de casa e voltou andando para sua residência.