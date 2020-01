Nadal desbanca Messi e é eleito o atleta da década por jornal espanhol

Espanha - Depois de vencer como o melhor atleta do ano pela agência EFE, Rafael Nadal colecionou mais uma premiação neste fim de ano. Ele foi eleito pelo jornal MARCA, como o melhor atleta da década superando na final o jogador do Barcelona, Lionel Messi.



Nadal teve 62% contra 38% do craque argentino que há anos faz sucesso no futebol espanhol. A competição foi eliminatória com votação rodada por rodada. Nadal derrotou nas quartas de final o ex-craque do Real Madri e que joga atualmente na Juventus, Cristiano Ronaldo, na semifinal derrotou seu maior rival, Roger Federer - que havia batido Usain Bolt nas quartas.