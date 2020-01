FLU ESTREIA NA COPA SÃO PAULO

Com 127 times, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje e contará com seis equipes cariocas nesta edição: Botafogo, Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Nova Iguaçu e América. O Flamengo, tetracampeão da competição, não jogará em 2020, já que utilizará o elenco sub-20 no Campeonato Carioca. Das equipes do Rio, apenas o Tricolor entra em campo hoje, às 19h15, contra o Socorro-SE, em Itu.