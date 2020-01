De volta? Barcelona fará esforços para ter Neymar até janeiro

Espanha - Com a abertura da janela de transferências na Europa, o mercado da bola começa a se agitar. E a novela envolvendo o futuro do atacante brasileiro Neymar pode ter novos capítulos.

Nesta quinta-feira, os jornais da Catalunha Mundo Deportivo e Sport trouxeram em suas capas que o romance entre Barcelona e Neymar pode voltar à tona.



Segundo o Mundo Deportivo , o Barcelona vê em Neymar uma oportunidade de fazer negócio, já que outros craques como Mbappé e Harry Kane são vistos como 'intransferíveis'.



Já o Sport diz que o brasileiro conseguiria a liberação de seu contrato com o Paris Saint-Germain na Fifa, caso Barcelona e PSG não chegassem a um acordo. No entanto, neste caso, Neymar só voltaria ao Barcelona no meio do ano.



A publicação explica que após três temporadas no mesmo clube e sem renovação de contrato, Neymar poderia pagar uma indenização, imposta pela Fifa, para a quebra de contrato. Entretanto, o brasileiro precisaria avisar num prazo de 15 dias o seu desejo.