Três torcedores são presos em jogo do Chelsea por supostos ataques racistas e homofóbicos

Rio - Durante a partida entre Brighton e Chelsea, válida pelo Campeonato Inglês, nesta última quarta-feira, alguns fatos lamentáveis voltaram a acontecer. Três torcedores foram presos por conta de supostos ataques racistas e homofóbicos.

Dois torcedores do Brighton foram expuilsos do Falmer Stadium - um por supostos abusos racistas contra jogadores do Chelsea e outro por supostos ataques homofóbicos direcionados à torcida visitante. Um torcedor do Chelsea foi retirado do estádio após supostamente desferir ofensas homofóbicas contra apoiadores do time da casa.

Em nota no site oficial do Brighton, o vice-presidente do clube, Paul Barber, lamentou o ocorrido e se não seriam necessárias punições mais severas em casos semelhantes. Confira:



Se a perspectiva de um banimento vitalício de assistir seu clube jogar futebol não é um impedimento forte o suficiente, precisamos fazer a pergunta sobre se os tribunais devem ter o poder de aplicar punições mais severas? O futebol só pode fazer muito, e estamos cansados da reputação do jogo ser manchada por essas pessoas.