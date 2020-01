Pep Guardiola descarta Gabriel Jesus como titular no City: 'Aguero é insubstituível'

Manchester - Ainda se recuperando de lesão muscular, o argentino Sérgio Agüero deu lugar a Gabriel Jesus na equipe titular do Manchester City na vitória por 2 a 1 diante do Everton, nesta última quarta-feira. Apesar de ter marcado dois gols e ter sido o destaque da partida, o técnico Pep Guardiola descartou a titularidade do atacante brasileiro.

"Gabriel (Jesus) tem sido excelente mas Sergio Agüero é insubstituível. O que ele significa para nossos torcedores, o que ele já fez, o gol contra o Queens Park Rangers (nos acréscimos, que deu o título inglês ao City na temporada 2011/2012)... Nós precisamos de um bom reserva para todos os jogadores, e Sergio tem um grande jogador, que é o Gabriel. Eles têm um ótimo relacionamento", afirmou o treinador.

O próximo compromisso do Manchester City acontece neste sábado, quando encara o Port Vale pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Em seguida, enfrenta o rival Manchester United pelo primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa.