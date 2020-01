Ronaldinho Gaúcho terá camarote na Sapucaí no carnaval do Rio

Rio - Após a virada do ano, a expectativa é pela chegada do carnaval 2020. No Rio de Janeiro, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho deve ser uma presença garantida na Sapucaí durante os dias de folia. O craque duas vezes melhor do mundo será embaixador do Camarote MAR - Mais Amor ao Rio.



O Camarote Mar, localizado no Setor 6 da Marques de Sapucaí, propõe uma nova e moderna forma de curtir a folia. O Camarote MAR, propõe a "ousadia" de construir uma festa com mais responsabilidade, empatia e consciência coletiva.



O espaço possui aproximadamente 2000 m² e terá a maior varanda de todos os camarotes da Sapucaí, com quase 60 metros de frente de uma ponta a outra, além de uma enorme área de frisas. O camarote possui espaço climatizado, food truck, DJ, wi-fi, entre outras coisas.