Ex-jogador inglês comenta tensão entre Irã e EUA: 'Trump descobriu como parar o Liverpool'

Seems @realDonaldTrump is the only man who’s worked out how to stop Liverpool winning the Premier League. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 3, 2020

Inglaterra - A grande polêmica do dia está em torno do caso entre Irã e Estados Unidos. Nesta quinta-feira, após um ataque militar americano, o general Qassem Soleimani, do Irã, foi morto em Bagdá, no Iraque.E diante da tensão e de uma possível resposta do Irã aos Estados Unidos, muito se falou na internet sobre uma guerra. Até agora tudo parece longe disso, mas o cenário é preocupante.Conhecido por sempre fazer comentários que repercutem bastante na internet, o ex-atacante inglês Gary Lineker entrou no assunto e fez uma "ponderação" sobre a polêmica."Parece que Donald Trump é o único homem que descobriu como impedir o Liverpool de vencer a Premier League", postou Lineker em sua conta.